Jahresbilanz

Das teilte Bundesgesundheitsministerin Warken in Berlin mit. Die CDU-Politikerin erläuterte, die Überschüsse bei den 93 gesetzlichen Kassen seien durch Beitragserhöhungen entstanden. Das Geld fließe in Rücklagen. Warken betonte, von Entwarnung könne keine Rede sein. Sie erwarte ab dem kommenden Jahr Finanzierungslücken in zweistelliger Milliardenhöhe.

Das Bundesgesundheitsministerium kommt in der Bilanz der Krankenkassen für das vergangene Jahr zu dem Ergebnis, dass trotz des Überschusses die Einnahmen weniger stark stiegen als die Ausgaben. Außerdem seien die gesetzlich vorgeschriebenen Finanzreserven unterschritten worden und müssten aufgefüllt werden.

Als größten Kostenfaktor nennt die Krankenkassen-Bilanz die Versorgung von Patienten in Kliniken. Dafür seien knapp zehn Prozent mehr bezahlt worden als im Vorjahr - nämlich rund 111 Milliarden Euro.

