Landgericht Erfurt: Gesichtserkennung bei Onlineprüfung in Corona-Zeit ist rechtens (Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Das Landgericht Erfurt wies eine Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte ab. Die Urteilsbegründung ist noch nicht bekannt.

In dem Verfahren ging es um Gesichtserkennungssoftware bei Onlineprüfungen an der Universität Erfurt während der Lockdowns in den Jahren 2020 und 2021. Die Software wurde eingesetzt, um Betrugsversuche zu verhindern. Die Studierenden mussten vorher eine Einverständniserklärung abgeben. Eine ehemalige Studentin sah darin einen schweren Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte und zog zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte vor Gericht.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.