Unter anderem ist ein Gespräch mit Außenministerin Baerbock geplant. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Frings, will sich am Abend mit ihr über eine Außenpolitik unterhalten, die von Werten geleitet ist.

Gestern hatte Bundeskanzler Scholz in Erfurt gesprochen. Der SPD-Politiker setzte sich für Meinungsfreiheit ein. Es müsse möglich sein, zu sagen, was man denke. Niemand dürfe sich dabei bedroht fühlen. Der Kanzler verwies damit auf die jüngsten Anfeindungen und Attacken auf Politiker. Auch Wirtschaftsminister Habeck nahm am Katholikentag teil. Bei einem Podiumsgespräch lobte Habeck den Einsatz von Kirchenmitgliedern. Sie arbeiteten dafür, dass die Gesellschaft eine Zukunftsvision habe und behalte. Dafür seien auch Veranstaltungen wie der Katholikentag wichtig, so der Grünen-Politiker.

Der Katholikentag in Erfurt mit rund 500 Veranstaltungen dauert noch bis morgen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 20.000 Besuchern.

