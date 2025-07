Bund und Länder

Bundesgesundheitsministerin Warken (Jan Woitas/dpa)

Im Anschluss an das Treffen in Berlin will die CDU-Politikerin gemeinsam mit Gesundheitsminister Laumann aus Nordrhein-Westfalen und Hamburgs Gesundheitssenatorin Schlotzauer vor die Presse treten.

Die unter SPD-Gesundheitsminister Lauterbach im vergangenen Jahr beschlossene Krankenhausreform sieht unter anderem eine stärkere Spezialisierung der Kliniken vor. Ziele sind die Verbesserung der Behandlungsqualität und die Verhinderung eines unkontrollierten Kliniksterbens wegen finanzieller Probleme. Warken hatte bei ihrer Amtsübernahme im Mai betont, die Reform verbessern zu wollen. An den generellen Zielen des Vorhabens hält sie aber nach eigenen Angaben fest.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.