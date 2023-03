Serbien-Kosovo-Gipfel

Im Norden des Kosovo hatte es zuletzt immer wieder Spannungen gegeben. (Marjan Vucetic/AP/dpa)

Dabei geht es um ein Abkommen, das die Beziehungen zwischen den beiden Balkanstaaten regeln soll. Der geplante Vertrag sieht vor, dass Belgrad das Kosovo zwar nicht völkerrechtlich anerkennen muss, aber dessen Eigenstaatlichkeit zur Kenntnis nimmt. Das Kosovo soll wiederum die Rechte der serbischen Minderheit institutionell absichern. Das heute vorwiegend von ethnischen Albanern bewohnte Kosovo spaltete sich 1999 von Serbien ab und erklärte sich 2008 für unabhängig. Eine Anerkennung lehnten die Regierungen in Belgrad stets ab. In der serbischen Hauptstadt protestierten am Abend tausende Menschen gegen eine Übereinkunft, die als Voraussetzung für einen Beitritt beider Staaten zur EU gilt.

Auf Transparenten waren Aussagen zu lesen wie etwa "Kosovo ist nicht käuflich" und "Nein zur Kapitulation".

