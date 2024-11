Atomenergie

Flagge von Iran und das Symbol der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. (IMAGO / Sascha Steinach)

Nach einem Treffen in Genf zwischen europäischen Vertretern und solchen der iranischen Regierung teilten beide Seiten mit, keine Fortschritte erzielt zu haben. Die Gesandten Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens vereinbarten mit der Gegenseite lediglich, den Dialog fortzusetzen.

Der Iran hatte zuvor detaillierte Pläne zum Ausbau seiner Atom-Anlagen offengelegt. Wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien mitteilte, will das Land mehrere tausend zusätzliche Zentrifugen zur Uran-Anreicherung errichten und tausende bereits installierte Geräte in Betrieb nehmen. Dies wäre nach Ansicht der Atomenergiebehörde ein erneuter Verstoß des Landes gegen seine internationalen Verpflichtungen. Westliche Geheimdienste warnen vor nuklearen Ambitionen des Iran. Teheran gibt dagegen an, das Nuklearprogramm diene nicht dem Ziel einer atomaren Bewaffnung, sondern lediglich der Energieversorgung.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.