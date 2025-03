Saudi-Arabien

Gespräche über mögliche Waffenruhe in der Ukraine - Selenskyj: Es ist an Putin, den Krieg zu beenden

In Saudi-Arabien haben ukrainische und US-amerikanische Unterhändler Gespräche über eine mögliche Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland aufgenommen. Die ukrainische Seite werde sich konstruktiv verhalten, versicherte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft. Zugleich betonte er, es sei am russischen Präsidenten Putin, den von ihm begonnenen Krieg zu beenden.