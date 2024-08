Bei den Verhandlungen über Waffenruhe im Gazastreifen zeichnet sich nach US-Angaben weiterhin kein Durchbruch ab (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)

Biden drängt Netanjahu zu Zugeständnissen

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, hatte vergangene Woche ebenfalls im DLF betont, Israel müsse nicht von einem Deal überzeugt werden. Er schloss eine Waffenruhe mit der Hamas nicht aus. Als Bedingung nannte er aber erneut die Befreiung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation.

Einem Medienbericht zufolge versuchte US-Präsident Biden zuletzt, Netanjahu zu Zugeständnissen in den Verhandlungen zu bewegen. Demnach sollte der Ministerpräsident zustimmen, die israelischen Truppen während einer ersten Phase einer möglichen Waffenruhe von der Grenze zurückzuziehen. Netanjahu habe aber nur dem Rückzug von einer der Positionen entlang der Grenze zugestimmt, hieß es.

Delegationen der Konfliktparteien reisen wieder ab

Bei den Verhandlungen in Kairo reiste die israelische Delegation schon nach wenigen Stunden wieder ab, wie aus Kreisen verlautete. Auch Katars Emir Al Thani und Hamas-Vertreter verließen die Stadt wieder. Es gebe eine "schwierige Pattsituation", wurde der Deutschen Presse-Agentur aus ägyptischen Sicherheitskreisen berichtet. Laut dem Vertreter der US-Regierung sollen die Gespräche in den kommenden Tagen auf einer niedrigeren Ebene fortgesetzt werden, um "verbliebene Gräben" zu überbrücken. Arbeitsteams würden in Kairo bleiben, um bei Treffen von Vermittlern aus den USA, Katar und Ägypten die Unstimmigkeiten anzugehen.

Bemühen um Vermeidung eines Flächenbrand

Die USA, Katar und Ägypten wollen mit einer Waffenruhe und der Freilassung von Geiseln auch erreichen, dass es zu keinem Flächenbrand in der Region kommt. Sie vermitteln im seit fast elf Monaten andauernden Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas, da beide Seiten direkte Gespräche miteinander verweigern.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.