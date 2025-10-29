Feuer im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet nach Gefechten. (AP / H. Achakzai)

Das teilte der pakistanische Informationsminister Tarar nach den Gesprächen in Istanbul mit. Diese scheiterten nach Angaben aus Verhandlungskreisen an der Weigerung der afghanischen Taliban, ihren pakistanischen Ableger unter Kontrolle zu bringen. Dieser verübt von Afghanistan kommend immer wieder Anschläge in Pakistan. Die afghanische Seite erklärte demnach in den Gesprächen, keinen Zugriff auf die Terroristen zu haben.

Die Verhandlungen in Istanbul waren nach schweren Grenzgefechten zwischen beiden Staaten mit dutzenden Toten zustande gekommen. Zuvor hatte die pakistanische Armee Luftangriffe auf Kabul und andere Orte in Afghanistan geflogen, die sich den Angaben zufolge gegen Anführer der pakistanischen Taliban richteten.

