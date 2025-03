Gemeinsame Initiative

Nimmt an den Beratungen teil: Der britische Außenminister Lammy (Frank Augstein / AP Pool / dpa / Frank Augstein)

Wie die britische Regierung in einer Erklärung mitteilte, ist für heute eine Treffen von Außenminister Lammy und Verteidigungsminister Healey mit der EU-Außenbeauftragten Kallas geplant. In den Gesprächen solle es etwa um die Verstärkung von Maßnahmen gegen hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe, Wahlbeeinflussung und durch Russland gestreute Desinformation gehen. Weiter hieß es, man strebe zudem "innovative Initiativen" zur Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben an. Des Weiteren gehe es um die militärische Unterstützung der NATO.

Auch solle die Zusammenarbeit mit Blick auf die Ukraine koordiniert und darüber hinaus Möglichkeiten zur Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks auf Russland erörtert werden.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.