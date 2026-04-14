Washington

Gespräche zwischen Israel und Libanon beendet

Der Libanon und Israel haben ihre Gespräche in Washington beendet. Das Treffen zwischen den Vertretern beider Länder und US-Außenminister Rubio dauerte israelischen Medienberichten zufolge zwei Stunden. Zum Inhalt gab es bisher keine Angaben. Auch ist nicht bekannt, ob weitere Verhandlungen geplant sind. Es waren die ersten direkten Gespräche auf politischer Ebene zwischen dem Libanon und Israel seit Jahrzehnten.