Es gehe um Mechanismen zur wirtschaftlichen Unterstützung und zum Wiederaufbau nach dem russischen Angriffskrieg, schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Umjerow, in sozialen Netzwerken. Außerdem werden ihm zufolge Vorbereitungen für die nächste Verhandlungsrunde mit der Ukraine, Russland und den USA besprochen.
Für die USA verhandeln der Sondergesandte Witkoff und Präsident Trumps Schwiegersohn Kushner. Witkoff und Kushner führten auch indirekte Verhandlungen mit einer Delegation aus Teheran über das iranische Atomprogramm. Diese wurden am Nachmittag unterbrochen, sollen aber später fortgesetzt werden.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.