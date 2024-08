Die ausgeraubte Vitrine im Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss in Dresden (Archivbild). (Oliver Killig / dpa-Zentralbild / dp / Oliver Killig)

Sie liegen den Angaben zufolge an ihrem alten Platz, aber so wie sie die Ermittler kurz vor Weihnachten 2022 in einer Berliner Anwaltskanzlei vorfanden: teils beschädigt und unvollständig. Sie sind Beweisstücke in noch laufenden Strafverfahren und unterliegen der Kontrolle des Landgerichts. "Ihr Zustand darf nicht verändert werden", betonte ein Sprecher. Und sie können jederzeit vorübergehend entnommen werden, wenn es nötig ist - wie etwa zur Wertbestimmung im Verfahren um Schadenersatz.

Verbleib der Stücke während ihres Verschwindens unklar

Wo und wie die Objekte mit Diamanten und Brillanten zwischen ihrer Entwendung und Rückgabe gelagert, versteckt oder aufbewahrt wurden, konnte auch die Soko Epaulette nicht herausfinden - einige haben sichtbar Schaden genommen.

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens berühmter Schatzkammer im November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten über eine Million Euro Schaden. Das Dresdner Landgericht hatte im Mai 2023 fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan zu Freiheitsstrafen verurteilt. Nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft laufen derzeit noch zwei Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen Beteiligung an dem Einbruch.

