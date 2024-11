Gedenken an NS-Opfer

Gestohlene Stolpersteine in Zeitz neu verlegt

In der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt sind die zehn im Oktober herausgerissenen Stolpersteine ersetzt worden. Oberbürgermeister Christian Thieme sagte, man könne nicht dulden, dass das Gedenken an die schrecklichen Ereignisse während der Zeit des Nationalsozialismus beseitigt werde.