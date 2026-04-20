Der gestrandete Buckelwal liegt weiterhin vor der Insel Poel in der Ostsee (Aufnahme vom 08.04.26) (picture alliance/dpa / Philip Dulian)

Dies war auf Livestreams im Internet zu erkennen. Er wechselte dabei allerdings mehrfach die Richtung. Unklar ist, ob es ihm dieses Mal gelingt sich freizuschwimmen. Der Meeressäuger lag seit dem 31. März vor der Insel Poel fest.

Vertreter einer privaten Rettungsinitiative erklärten, Boote stünden parat. Es sei sichergestellt, dass das Tier über die Nordsee in den Atlantik geleitet werden könne.

Der Wal lag seit Anfang März immer wieder vor der Ostseeküste fest. Alle Rettungsversuche scheiterten bislang.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.