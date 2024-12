Demonstrierende in Istanbul treten auf ein Bild des gestürzten syrischen Machthabers Assad. (AFP / KEMAL ASLAN)

Dabei wurde nach Angaben von Reportern auch eine Empfangshalle des Palastes in Brand gesetzt. Die einige Kilometer entfernte Residenz des Diktators sei geplündert worden. In den Räumen seien nur noch wenige Möbelstücke und verstreute Akten zu sehen. Demnach nutzten neben Plünderern auch viele Schaulustige die Gelegenheit, die Luxus-Liegenschaften zu besichtigen.

Iranische Botschaft verwüstet

Auch in der iranischen Botschaft richteten Eindringlinge Verwüstungen an. Bilder davon waren etwa im iranischen Staatsfernsehen zu sehen, die von dem saudi-arabischen Sender Al-Arabija aufgenommen worden waren. Teheran war neben Russland der größte Unterstützer des Assad-Regimes. Die Zeitung "Tehran Times" berichtet, dass die Diplomaten die Botschaft in Damaskus verlassen hätten, bevor sie gestürmt worden sei.

Russland teilte mit, man stehe in Kontakt mit den Rebellen. Für eigene Militäreinrichtungen bestehe derzeit keine Gefahr.

