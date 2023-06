Das Wohnhaus des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Washington - Archivbild vom Tag des Einzugs im Jahr 2017. (Ron Sachs / Consolidated / dpa )

Er sei nur wenige Blocks entfernt Agenten des US-Geheimdienstes aufgefallen, zunächst geflohen und später ergriffen worden, teilte die zuständige Strafverfolgungsbehörde gegenüber der Nachrichtenagentur ap mit. Eine Überprüfung ergab demnach, dass der Mann an der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2012 teilgenommen hatte und per Haftbefehl gesucht wird. Nach Angaben von US-Medien handelt es sich um einen ehemaligen Marine der Armee. Ob er einen Angriff auf die Familie Obama plante, ist noch unklar - ebenso, ob sich die Obamas zum Zeitpunkt der Festnahme in ihrem Haus befanden.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.