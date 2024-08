Puigdemont bei seiner Rede in Barcelona. (AP / Joan Mateu)

Ein führender Unterstützer des 61-Jährigen schrieb auf der Plattform X, Puigdemont sei in Sicherheit und in Freiheit. Der Separatist war gestern nach sieben Jahren im Exil nach Spanien zurückgekehrt und hatte in Barcelona eine kurze Rede vor mehreren tausend Zuhörern gehalten. Anschließend tauchte er trotz einer Großfahndung der Polizei unter. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft Puigdemont vor, in seiner Zeit als Regierungchef Kataloniens öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Der Straftatbestand fällt demnach nicht unter ein im Frühjahr verabschiedetes Amnestiegesetz für katalanische Separatisten.

Anlass für Puigdemonts Rückkehr war die Wahl des Sozialisten Illa zum neuen Regionalpräsidenten der Region Katalonien. Das Parlament in Barcelona stimmte am Abend mit knapper Mehrheit für den 58-Jährigen. Illa steht für einen pro-spanischen Kurs und lehnt eine Abspaltung Kataloniens ab.

