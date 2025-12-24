Das Symbol der italienischen Polizei auf dem Hemd eines Beamten (Symbolbild). (IMAGO / Andrea Savorani Neri / IMAGO / Andrea Savorani Neri)

Nach Angaben der Behörden stand der Mann namens Ciro Andolfi auf der Liste der 100 gefährlichsten Straftäter des italienischen Innenministeriums. Die Beamten fassten ihn in einer Wohnung im Stadtteil Barra von Neapel. Der Zugang zu seinem Versteck war demnach durch einen Heizkörper verdeckt.

Der 49-jährige Andolfi befand sich seit 2022 auf der Flucht. Ihn erwartet eine Gefängnisstrafe von mehr als acht Jahren - unter anderem wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation sowie wegen Erpressung und Korruption.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.