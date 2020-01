Verantwortlich für die Lebensmittelkontrolle sind die Bundesländer: Doch welche Schlussfolgerungen ziehen sie, etwa aus dem jüngsten Skandal um keimbelastete Wurst der Firma Wilke? Im zuständigen hessischen Landkreis konnten rund 50 Prozent der vorgeschriebenen Kontrollen nicht durchgeführt werden – wegen Personalknappheit.

Doch führen mehr Kontrollen automatisch zu mehr Lebensmittelsicherheit? In Schleswig-Holstein setzt man mit der Aktion "Pottkieker" auf mehr Transparenz. Die geht allerdings nicht so weit wie in Dänemark, wo ein Smiley-System an der Eingangstür von Restaurants und Läden über positive wie negative Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen informiert.

Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten über die Lebensmittelkontrolle in den Bundesländern.

Gesprächsgäste:

Sabine Sütterlin-Waack , Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

, Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein Maik Maschke , stellv. Bundesvorsitzender des Bundesvorstandes der Lebensmittelkontrolleur

, stellv. Bundesvorsitzender des Bundesvorstandes der Lebensmittelkontrolleur Andreas Winkler, Pressesprecher der Verbraucherorganisation foodwatch

im Telefoninterview:

Priska Hinz , Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hessen

, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hessen Claudia Bernhard , Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in Bremen

, Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in Bremen Dr. Georg Schreiber, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

