Alkoholkonsum

Das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren soll abgeschafft werden.

Auf ihrer Jahrestagung in Weimar forderten sie die Bundesregierung dazu auf, das Jugendschutzgesetz entsprechend zu ändern. Bislang dürfen Jugendliche in Deutschland in der Begleitung von Sorgeberechtigten bereits ab 14 Jahren in der Öffentlichkeit Bier, Wein oder Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gravierenden gesundheitlichen Folgen eines frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Zudem werde das Trinken gegenüber Kindern und Jugendlichen in Deutschland verharmlost.

Statistiken zufolge konsumieren fast sieben Prozent der weiblichen und mehr als zwölf Prozent der männlichen 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal wöchentlich Alkohol.

