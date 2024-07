Gestiegener Eigenanteil für Pflegeheime

Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant neue Reformen in der Pflege. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

So sollten Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden versorgt werden können, ohne dass sie auf Leistungen der stationären Pflege verzichten müssten.

Gestern wurde bekannt, dass Pflegebedürftige in Heimen einen höheren Eigenanteil zur Deckung der Kosten zahlen müssen. Wie der Verband der Ersatzkassen mitteilte, müssen die Betroffenen im Bundesdurchschnitt einen Eigenanteil von 2.871 Euro im ersten Jahr tragen. Das sind 211 Euro mehr als 2023. Hauptgrund für die gestiegenen Zuzahlungen sind höhere Personalkosten für Pflegekräfte. Bei vielen Menschen reicht die eigene Rente nicht zur Abdeckung der Eigenanteile.

Diakonie: "Schon jetzt müssen Angehörige aus ihrem Beruf aussteigen, um Pflegeaufgaben zu übernehmen"

Vor diesem Hintergrund bekräftigte die Diakonie die Dringlichkeit einer Reform der Pflegeversicherung. Die Vorständin des Wohlfahrtsverbands der evangelischen Kirche, Loheide, sagte im Deutschlandfunk, Menschen seien in großer Sorge angesichts der immer weiter steigenden Eigenanteile.

Wenn man nicht gegensteuere, fielen die Aufgaben in die Familien zurück. Man erlebe jetzt schon, dass Angehörige aus ihrem Beruf aussteigen müssten, um Pflegeaufgaben zu übernehmen. Das könne man sich angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels überhaupt nicht leisten, führte Loheide aus

