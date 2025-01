Fünf Jahre Corona

Gesundheitsminister Lauterbach (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Er sagte im Deutschlandunk, man habe unter anderem die Digitalisierung der Gesundheitsämter vorangetrieben und ein Abwasser-Monitoring zur Virenlast eingeführt. Zudem könnten Impfstoffe deutlich schneller entwickelt und produziert werden als vor fünf Jahren. Lauterbach forderte eine grundlegende Aufarbeitung der Corona-Politik. Man habe während der Pandemie vieles richtig gemacht, es habe aber auch Fehler gegeben. Der SPD-Politiker nannte als Beispiele die monatelange Schließung von Schulen sowie eine Stigmatisierung von Impfskeptikern.

Der Virologe Drosten hatte am Wochenende mit Blick auf kommende Pandemien eine gesellschaftliche Diskussion gefordert. Wichtige Fragen seien etwa, ob jedes Leben gleich viel wert sei oder ob der Begriff Freiheit, der in diesem Zusammenhang oft ins Feld geführt werde, am Ende doch reiner Egoismus sei.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind seit 2020 knapp 187.000 Menschen in Deutschland - Zitat - an oder mit Corona gestorben.

