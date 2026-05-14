Der bisherige britische Gesundheitsminister Wes Streeting will Premier Starmer ablösen (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tayfun Salci)

Wo das Land Orientierung brauche, treibe es ziellos dahin, so Streeting. Es sei nun klar, dass Starmer die Labour-Partei nicht mehr in die nächste Wahl führen würde. Beobachter gehen davon aus, dass sich der 43-jährige Streeting nun als Kandidat für den Labour-Vorsitz in Stellung bringt. In Großbritannien übernimmt der Vorsitzende der stärksten Partei im Unterhaus üblicherweise auch das Amt des Regierungschefs.

Premier Starmer steht seit Monaten innenpolitisch unter Druck. Er hatte den Ex-Botschafter in den USA, Mandelson, auf dessen Posten berufen, obwohl dieser Kontakte zum US-Sexualstraftäter Epstein unterhielt. Starmer bestreitet, von diesen Verbindungen gewusst zu haben.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.