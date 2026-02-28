Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Alle, auch Ärzte und Apotheken, müssten bereit sein, sich zu bewegen, sagte Warken im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man dürfe nicht nur seine eigene Sichtweise betrachten. Eine Reform werde allen nicht leicht fallen, aber es müsse sich etwas ändern, betonte die CDU-Politikerin.

Warken warb erneut für das sogenannte Primärarztsystem. Den Plänen zufolge sollen Menschen mit ihren Beschwerden immer zuerst zum Hausarzt gehen, um dann gegebenenfalls einen garantierten Facharzttermin zu erhalten. Das Gesundheitsministerium verspricht sich davon mehr Effizienz. Teil des Systems sollen auch telefonische und digitale Ersteinschätzungen sowie eine stärkere Einbindung von Apotheken werden. Der Gesetzesvorschlag soll im Sommer vorgelegt werden. Warken erklärte, das neue System werde zunächst für gesetzlich Versicherte vorbereitet, eine Lösung für Privatversicherte werde noch besprochen.

