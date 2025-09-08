Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat Bundesgesundheitsministerin Warken die Einstellung des Internet-Portals angeordnet.
Der Klinik-Atlaswar im vergangenen Jahr von Warkens Vorgänger Lauterbach eingeführt worden, um Patienten bei der Wahl eines Krankenhauses zu unterstützen. Er sollte umfassende Informationen über Angebote und geleistete Qualität der rund 1.700 Kliniken in Deutschland liefern.
Kliniken und Ärzteverbände kritisierten das Portal als fehlerhaft und beklagten einen hohen bürokratischen Aufwand. Patientenschützer monierten, dass die Angaben für Laien kaum verständlich seien.
