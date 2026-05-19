Trotz der vereinbarten Waffenruhe greifen sich Israel und die Hisbollah im Libanon immer wieder an. (Archivbild) (dpa / Stringer)

Zudem habe es fast 9.300 Verletzte gegeben, meldete das Gesundheitsministerium in Beirut. Das Ministerium unterscheidet bei seiner Zählung nicht zwischen Zivilisten und Mitgliedern der proiranischen Hisbollah-Miliz.

Im Zuge des Iran-Kriegs kam es zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut zum offenen Krieg. Mitte April wurde erstmals eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon geschlossen, die am Freitag um 45 Tage verlängert wurde. Die Hisbollah fühlt sich daran nicht gebunden. Trotz der vereinbarten Feuerpause greifen sich die israelische Armee und die Hisbollah immer wieder gegenseitig an.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.