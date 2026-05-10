Ein Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut nach israelischen Angriffen (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Das meldete das libanesische Gesundheitsministerium. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf das Ministerium außerdem von weiteren Toten in anderen Landesteilen. Zuvor hatte Israels Militär erneut die Bewohner mehrerer Dörfer im Süden des Nachbarlandes aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Es geht dort nach eigenen Angaben gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor.

Seit dem 17. April gilt eigentlich eine Waffenruhe. Beide Seiten melden jedoch weiterhin Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.