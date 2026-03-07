Vertriebene, die vor israelischen Luftangriffen in Beiruts Vororten fliehen, schlafen an der Küste von Beirut. (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)

Das Gesundheitsministerium teilte mit, bei den Luftschlägen auf Städte im Osten des Landes seien weitere 40 Personen verletzt worden. Nach Angaben des libanesischen Militärs sind unter den Opfern auch drei Soldaten. Sie seien bei Kämpfen mit israelischen Soldaten in der Bekaa-Ebene getötet worden. Hintergrund war demnach der Einsatz eines Sonderkommandos der israelischen Armee. Die Spezialkräfte suchten nach einem seit 1986 vermissten Soldaten. Die israelische Armee gab an, der Einsatz sei erfolglos gewesen.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz rief die Bewohner der nordisraelischen Stadt Kirjat Schmona auf, den Ort zu verlassen. Auch das israelische Militär drohte damit, die Angriffe auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.