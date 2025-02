Papst Franziskus (IMAGO / Catholicpressphoto / ALESSIA GIULIANI)

In der Erklärung hieß es weiter: "Der Papst ist nicht außer Gefahr." Dennoch sei Franziskus weiter ansprechbar und habe den Tag in einem Lehnstuhl verbracht, "obwohl er stärker leidet als gestern". Bereits am Morgen hatte der Vatikan mitgeteilt, dass der Papst am Sonntag zum zweiten Mal in Folge nicht das allwöchentliche Angelus-Gebet leiten könne.

Franziskus wird seit mehr als einer Woche im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. In der Klinik war eine doppelseitige Lungenentzündung diagnostiziert worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.