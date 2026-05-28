Arbeitszeit-Statistik

Ein Arbeitsvertrag: Immer mehr Beschäftigte arbeiten in Teilzeit. (IMAGO/Rüdiger Wölk)

Es laufe etwas ⁠schief ⁠in Deutschland, sagte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur Reuters. Betriebe suchten händeringend Arbeitskräfte, und der Fachkräftemangel werde zur Wachstumsbremse. Connemann betonte, es gebe gute Gründe für Teilzeit wie etwa Familie, Pflege und Weiterbildung. Viele aber seien in Teilzeit, obwohl sie mehr ​arbeiten könnten. Dagegen betonte das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium, der Anstieg falle nur gering aus. Die Entwicklung lasse sich auch durch eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen und älteren Menschen erklären.

Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten im vergangenen Jahr knapp 32 Prozent der abhängig Beschäftigten mit reduziertem Stundenumfang.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.