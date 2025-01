Explosion in Las Vegas

Bei der Explosion des Cybertrucks entstand kaum Sachschaden, die Hintergründe sind unklar. (Sam Morris / Las Vegas Review-Jour / dpa)

Das berichten US-Medien unter Berufung auf FBI-Ermittler. Bei der Explosion des Fahrzeugs wurden zudem sieben Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich wenige Stunden nach dem Terroranschlag in New Orleans. Dort war ein ehemaliger US-Soldat mit einem Pickup in eine Menschenmenge gerast. 15 Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss den Attentäter. Der Anschlag war offenbar islamistisch motiviert.

Inzwischen kommen US-Ermittler zu der Einschätzung, dass es zwischen beiden Taten keinen Zusammenhang gibt.

