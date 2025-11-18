Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken erhebt Mordanklage gegen den 18-Jährigen, der einen Polizisten an dieser Tankstelle getötet hat. (Christian Schultz/dpa)

Ihm wird Mord vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Der Mann wird darüber hinaus wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Der 18-Jährige hatte laut Anklage im August in Völklingen eine Tankstelle überfallen. Auf der Flucht mit rund 600 Euro Beute wurde er von einer Polizeistreife gestellt. Dabei gelang es dem jungen Mann, einem Kommissaranwärter die Dienstwaffe zu entreißen. Mit dieser soll er dann mehrmals geschossen haben. Als der Polizist bereits am Boden lag, soll der Angeklagte weiter auf ihn gefeuert haben.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen und Anteilnahme gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.