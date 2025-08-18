Finnern sagte, die Verbeamtung sei ein Anreiz, der den Beruf attraktiv mache. Alle Bundesländer täten dies inzwischen aus Sorge, überhaupt keine Lehrerinnen und Lehrer mehr zu bekommen.
Finnern räumte ein, dass es ein Zwei-Klassen-System gebe. Häufig würden Lehrerinnen und Lehrer als Angestellte beschäftigt und verdienten weniger. Gleiches gelte für die Quereinsteiger, die ohne Studium den Lehrerberuf ergriffen.
Der Präsident des Bunds der Steuerzahler, Holznagel, hatte der "Rheinischen Post" gesagt, die Zahl neuer Verbeamtungen sollte auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche beschränkt werden. Dazu zählte er Polizei, Finanzverwaltung und Justiz. Der Deutsche Lehrerverband setzte dem entgegen, dass gerade die Demokratie- und Wertebildung von Kindern eine hoheitliche Aufgabe sei.
