Bildung

GEW-Vorsitzende Finnern: "Verbeamtung macht Lehrerberuf attraktiv"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich dagegen ausgesprochen, Lehrerinnen und Lehrer künftig nicht mehr zu verbeamten. Die GEW-Vorsitzende Finnern sagte im Deutschlandfunk, es fehlten etwa 80.000 Lehrkräfte. Man müsse sich daher die Frage stellen, wie man mehr Personal gewinnen könne. Der Bund der Steuerzahler hatte mit Hinweis auf die Belastungen der öffentlichen Haushalte angemahnt, weniger Menschen zu verbeamten.