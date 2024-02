Niederlande

Bei einem Treffen von Eritreern in Den Haag ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. (AFP / ROBIN UTRECHT)

Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Gruppen von Eritreern aneinander. Es seien Steine geflogen und Autos sowie ein Bus angezündet worden. Auch das Veranstaltungsgebäude sei schwer beschädigt worden.

In letzter Zeit hatte es bereits in Deutschland und anderen Ländern immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen bei Treffen von Eritreern gegeben. Dabei trafen Unterstützer und Gegner der diktatorischen Regierung in dem Land am Horn von Afrika aufeinander. In Eritrea herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.