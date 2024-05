In Australien gab es eine Welle von Demonstration gegen Gewalt an Frauen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Lukas Coch via AP)

Damit reagiert das Kabinett auf eine Zunahme entsprechender Straftaten in dem Land. Premierminister Albanese sprach von einer nationalen Krise. Er kündigte auch ein Verbot von Deepfake-Pornografie an, also von pornografischem Material, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Dabei geht es speziell um frauenfeindliche Inhalte.

Seit Jahresbeginn wurden in Australien mindestens 28 Frauen getötet. Ein Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Sydney vor einigen Wochen mit mehreren Toten richtete sich explizit gegen Frauen. Auch der Mord an einer 28-Jährigen durch ihren ehemaligen Partner erschütterte das Land.

