Bei den Mai-Demonstrationen in Paris kam es zu Ausschreitungen. (dpa-news/AP/Thibault Camus)

In der Hauptstadt Paris kam es am Nachmittag zu Ausschreitungen. Teilnehmer schleuderten Wurfgeschosse gegen Polizisten, Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Offiziellen Angaben zufolge wurden rund 30 Menschen festgenommen. In Lyon wurden mindestens zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Einsatzkräfte gingen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Im Mittelpunkt der diesjährigen Proteste stand der Widerstand gegen die Rentenreform.

Mai-Kundgebungen auch in der Schweiz und in die Türkei

In der Schweiz kam es bei Mai-Demonstrationen in Zürich und Basel zu Sachbeschädigungen. Nach der Kundgebung in Zürich hätten einige hundert Personen aus der linksautonomen Szene versucht, ohne Genehmigung weiter zu demonstrieren, teilte die Polizei mit.

In der Türkei standen die Maikundgebungen im Zeichen der Präsidentschaftswahlen, die in knapp zwei Wochen stattfinden. In Istanbul verhinderten Polizisten, dass Menschen auf dem zentralen Taksin-Platz gelangten. Gewerkschaften berichteten von mehreren Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.