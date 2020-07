Seit zwei Monaten wird in US-amerikanischen Städten wie Portland gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Neben den friedlichen Protesten kam es dort mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin Bundespolizisten nach Portland geschickt.

Seit dem Tod von George Floyd protestieren jeden Abend Demonstranten in Portland.

Solch ein Einsatz sei verfassungsrechtlich zwar möglich und auch in der Geschichte der USA schon vorgekommen, sagte der ehemalige Kulturstaatsminister und USA-Kenner Michael Naumann im Dlf. Aber diese Truppen seien in einer "bürgerkriegsähnlichen Aufmachung" aufgetaucht. "Das war eine, wie ich finde, hochgefährliche, symbolisch hochgefährliche Situation in Oregon".



Er selbst habe sich bei den Bildern an die Weimarer Republik erinnert gefühlt. Aber allein die Größe des Landes und die unterschiedlichen Bewusstseinslagen zwischen Ost- und Westküste in den USA mache bürgerkriegsähnliche oder revolutionäre Situationen unwahrscheinlich.

Parallelen zur 68er-Generation

Portland ist eine von den Demokraten regierte Stadt, die als linksliberal gilt. Auch das sei ein Grund dafür, warum vor allem dort gegen Rassismus demonstriert werde. Michael Naumann zieht Parallelen zur 68er-Generation, zu der er selbst gehört: "Ich habe das Ganze betrachtet als eine Wiederauflage dieser jugendlichen Protestbewegung".

Vergleichbar sei auch die "Bürgerrechtsbewegung vor fast einem halben Jahrhundert", so Michael Naumann. Die Bürgerrechtsbewegung von damals habe eine Menge bewirkt, aber nicht genug - es brauche eine Abkehr von den "eingewachsenen Strukturen des Rassismus". Dazu sei Amerika auch in der Lage.