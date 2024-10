Wegen des anstehenden Auftritts der Aktivistin Greta Thunberg bei einem Protestcamp in Dortmund wurde dieses verboten (Archivbild) (IMAGO / TT / IMAGO / Christine Olsson / TT)

Das Dortmunder Polizeipräsidium erklärte, diese Entscheidung sei unter anderem getroffen worden, weil wegen Thunbergs Erscheinen vermutlich mehr Menschen als ursprünglich erlaubt zu dem Lager gekommen wären. Außerdem hätten die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Aktivistin zu der Bewertung geführt, dass es sich bei ihr um eine gewaltbereite Demonstratin handele. Das seit Monaten existierende Camp vor der Dortmunder Universität wurde den Angaben zufolge ohne Widerstand geräumt.

Am Montag hatte es in Berlin am Jahrestag des Hamas-Massakers an Israelis nach pro-palästinensischen Kundgebungen Angriffe auf Polizisten gegeben. An einer der Demonstrationen hatte Thunberg teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.