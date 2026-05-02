Polizei zieht vorläufige Bilanz

Teilnehmer der Demonstration linksextremer Gruppen "Revolutionärer 1. Mai" im Berliner Stadtteil Kreuzberg. (dpa-news/Sebastian Gollnow)

Bei der großen Demonstration von Linken und Linksextremen wurden am Abend nach einer ersten Zählung lediglich drei Festnahmen wegen Störungen verzeichnet, wie ein Sprecher mitteilte. Die Zahl der Teilnehmer werde auf etwa 10.000 geschätzt. Im gesamten Tagesverlauf habe es Festnahmen im mittleren zweistelligen Bereich gegeben – sowohl bei den vielen Demonstrationen als auch bei den Straßenfesten und Feiern in Parks. Einige Polizisten seien etwa bei Widerstandshandlungen leicht verletzt worden.

Hunderttausende waren zuvor bundesweit dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt, anlässlich des Tags der Arbeit für ihre Rechte als Arbeitnehmer zu demonstrieren. Auf der zentralen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nürnberg rief die Vorsitzende Fahimi dazu auf, ein Bollwerk gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus zu bilden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.