Schwere Wellen treffen Küste Perus. (AFP / NICOLAS LANDA TAMI)

Die Wellen erreichten in Peru eine Höhe von vier Metern und in Ecuador von mehr als zwei Metern. Auch viele Strände wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Chile gaben die Behörden Unwetterwarnungen heraus. Nach Angaben der peruanischen Marine werden die Wellen durch Winde an der Meeresoberfläche vor der US-Küste erzeugt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.