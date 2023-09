Koranverbrennung

Gewaltsame Ausschreitungen in Malmö. (picture alliance/TT NEWS AGENCY/Johan Nilsson)

Die Polizei teilte mit, Beamte seien mit Steinen beworfen worden. Dutzende Autos wurden den Angaben zufolge in Brand gesetzt. Ein Islamfeind hatte gestern eine Ausgabe des Koran in der Innenstadt von Malmö verbrannt. Die anschließenden Auseinandersetzungen im migrantisch geprägten Stadtteil Rosengård dauerten bis in den Morgen.

Der Mann, ein aus dem Irak geflüchteter Christ, hatte in den vergangenen Monaten mit ähnlichen Aktionen in Schweden für viel Empörung in muslimischen Ländern gesorgt. Die schwedische Polizei erlaubte seine Aktionen unter Berufung auf die Meinungsfreiheit. Die Regierung in Stockholm prüft rechtliche Möglichkeiten, Genehmigungen für Demonstrationen aus Gründen der nationalen Sicherheit abzulehnen.

