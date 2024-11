Bei einem Spiel von Maccabi Tel Aviv ist es in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. (Jeroen Jumelet / ANP / dpa / Jeroen Jumelet)

Nach Angaben der niederländischen Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum von Amsterdam Unruhen. 57 Personen wurden festgenommen. Israels Ministerpräsident Netanjahu rief die niederländischen Sicherheitskräfte auf, entschlossen gegen Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fußballfans zu gewährleisten. Er kündigte an, die Fans ausfliegen zu lassen. Mehrere israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, bei denen propalästinensische Täter Jagd auf Juden gemacht hätten. Der israelische UNO-Botschafter Danon schrieb auf X, in Europa finde 2024 ein Pogrom statt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.