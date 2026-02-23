Austragungsort der Fußball-WM

Gewalt in Mexiko nach Tod von Drogenboss "El Mencho" (Diana Marquez/XinHua/dpa)

Bandenmitglieder warfen Brandsätze in Supermärkte. Über Social-Media-Netzwerke verbreiteten sich weitere Bilder: Rauchsäulen über den Städten, angezündete Tankstellen, abgefackelte Busse, Panik auf den Flughäfen. Einige Fluggesellschaften aus den USA und Kanada sagten Flüge in mexikanische Städte ab. Die Deutsche Lufthansa teilte mit, Flüge nach Mexiko fänden weiterhin statt.

Das Auswärtige Amt rief Deutsche in Mexiko zur Vorsicht auf.

Auslöser der Gewalt war eine Polizeiaktion im Bundesstaat Jalisco, bei der der Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes getötet wurde, bekannt als "El Mencho". Die USA teilten mit, Washington habe nachrichtendienstliche Unterstützung bei der Operation geleistet. US-Präsident Trump hatte Mexiko aufgefordert, mehr gegen den Schmuggel der Droge Fentanyl zu unternehmen.

Unter anderem in Mexiko findet in vier Monaten die Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.