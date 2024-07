Grenzkontrollen verlängern oder auslaufen lassen? (imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Bundespolizei sei nicht in der Lage, an allen Binnengrenzen Deutschlands auf längere Zeit stationäre Grenzkontrollen durchzuführen, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Roßkopf, der „Rheinischen Post". Aktuell könne man das nur leisten, weil eine Urlaubssperre verhängt worden sei und Überstunden in Kauf genommen würden. Die Innenminister von Baden-Württemberg, Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen - Strobl, Stübgen und Reul - sprachen sich dagegen für eine Verlängerung der Grenzkontrollen aus. Sie seien ein wirksames Mittel, um illegale Einwanderung sowie Kriminalität zu bekämpfen, hieß es.

