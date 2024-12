Störungen und Übergriffe

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke (Wolfgang Kumm / dpa / Wolfgang Kumm)

Das sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, der Berliner "Tageszeitung". Die Sicherheitsbehörden brauchten dafür aber Ressourcen und müssten ab sofort andere Dinge liegen lassen.

In Berlin hatten am Samstag mutmaßliche Rechtsextremisten zwei SPD-Mitglieder an einem Wahlkampfstand angegriffen und verletzt. Auch Polizisten, die einschritten, wurden verletzt. Drei Tatverdächtige kamen in Untersuchungshaft.

Die Polizei gehe weiter von Störungen und Übergriffen aus, sagte Kopelke. Man werde den Sicherheitsbedarf aller politischen Akteure sicherstellen.

