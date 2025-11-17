Nach bundesweiten Kontrollen

Ein Sprecher der Gewerkschaft GdP sagte dem "Bayerischen Rundfunk", Bahnhöfe dürften keine "Angsträume" sein. Daher brauche man dort neben mehr Personal eine KI-gestützte Videoüberwachung und eine bessere Beleuchtung.
Bahnhöfe seien nicht nur Orte für Reisende, sondern auch Erlebnisorte, wo man rund um die Uhr einkaufen könne. Auch böten sie Schutz vor dem Wetter und würden von sozial schwachen Menschen genutzt. Leider seien Bahnhöfe aber auch zu Kriminalitätsschwerpunkten geworden, erläuterte der Gewerkschafter.
