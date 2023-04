Gräfenhausen

Georgische und usbekische Lastwagenfahrer eines polnischen Logistikunternehmens traten Mitte März an einer südhessischen Raststätte in Streik, um ausstehenden Löhne einzufordern. (Uwe Anspach / dpa)

Wie ein Gewerkschaftssprecher mitteilte, sicherte der polnische Arbeitgeber die Auszahlung ausstehender Löhne von rund 100.000 Euro zu. Außerdem habe der Spediteur Anzeigen gegen die Beschäftigten zurückgezogen, hieß es. Mehr als 60 Fernfahrer vor allem aus Georgien und Usbekistan waren ab Mitte März in einen Streik getreten. Sie harrten auf der Raststätte an der Autobahn 5 bei Darmstadt aus und verweigerten die Weiterfahrt. In der Zeit lebten sie ausschließlich in ihren Fahrzeugen. Ihr Arbeitskampf rückte die Situation im internationalen Gütertransport in den Blickpunkt. Linken-Chef Schirdewan hatte sich entsetzt über die Situation der Streikenden geäußert. Unterstützung für sie kam auch von deutschen Gewerkschaften.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.