Flugzeugbauer

Eine Boeing 737-800 (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / CFOTO)

Das Unternehmen bietet demnach eine Einkommenserhöhung von 35 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren an. Der Vorschlag sieht außerdem eine Einmalzahlung in Höhe von umgerechnet rund 6.400 Euro vor.

Die Gewerkschaft will ihre rund 33.000 Mitglieder am kommenden Mittwoch über den Vorschlag abstimmen lassen.

Mitte September waren Boeing-Mitarbeiter in Seattle im Nordwesten der USA in den Streik getreten. Dadurch kam die Montage von Flugzeugmodellen wie der 737 oder dem Langstreckenjet 777 praktisch zum Erliegen. Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise und will Arbeitsplätze abbauen.

