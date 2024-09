Tausende Ärzte und Ärztinnen beklagen ihre Arbeitsbedingungen. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Arne Dedert)

Mit dem 24-stündigen Ausstand wolle man Bewegung in die laufenden Tarifverhandlungen bringen, teilte die Gewerkschaft mit. Eine zentrale Kundgebung ist am Nachmittag in Frankfurt am Main geplant. Der Marburger Bund fordert für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken eine Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent und eine Neuregelung der Schichtarbeit. Die kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierten den Warnstreik einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde als überzogen.

